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Рафаэль Шафеев — главный судья матча «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ

Рафаэль Шафеев — главный судья матча «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ
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Арбитр Рафаэль Шафеев выступит в качестве главного судьи матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом», который состоится в воскресенье, 20 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.

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