Рафаэль Шафеев — главный судья матча «Зенит» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ

Арбитр Рафаэль Шафеев выступит в качестве главного судьи матча 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом», который состоится в воскресенье, 20 июля.

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

Матч между «Зенитом» и «Ростовом» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые набрали 66 очков и заняли второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.

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