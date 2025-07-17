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Челестини объяснил, почему использовал левого защитника ЦСКА Кругового справа в атаке

Челестини объяснил, почему использовал левого защитника ЦСКА Кругового справа в атаке
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Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини рассказал о тактике, выбранной на матч за Суперкубок России с «Краснодаром» (1:0). На флангах атаки вышли полузащитник Кирилл Глебов и защитник Данил Круговой, которые периодически менялись местами.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

— Кирилл Глебов и Данил Круговой по ходу матча менялись флангами. Как возникла эта идея и как оцените её исполнение?
— При подготовке к Суперкубку обратил внимание, что на краях у «Краснодара» будут возникать свободные зоны, и нашим фланговым игрокам обязательно нужно это использовать. Если зоны небольшие, тот же Круговой может быть полезен не только на левом краю, но и справа. Есть вариант с его смещением в центр под его ударную левую ногу. Как и у Глебова, с поправкой на противоположный край. Вообще, с его скоростью он может обострять на любом фланге.

Мы обговаривали это до матча. Предоставил футболистам возможность по ходу игры самим определять момент, когда им может быть удобно поменяться краями. В таком матче, когда есть пространство и возможность убежать в быструю атаку, подобные смены, на мой взгляд, вполне могут быть эффективными. Если же соперник обороняется глубоко, то Круговой и Глебов более полезны на своих привычных флангах, соответственно, слева и справа, — приводит слова Челестини Bobsoccer.

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА 20 июня 2025 года. Ранее швейцарский специалист возглавлял «Базель», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии.

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