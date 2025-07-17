Быстров назвал лучшего нападающего, с которым когда-либо играл

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о лучшем нападающем, с которым ему приходилось играть.

«Лучший центральный нападающий — это Кержаков. В игровом плане у нас было полное взаимопонимание. Он всегда мог и за тебя отработать и хорошо открывался за спину. Бил, бью и буду бить», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, Быстров и Кержаков вместе играли за команду из Санкт-Петербурга с 2002 по 2005 год и с 2010-го по 2014-й. Российский нападающий за всю карьеру забил в общей сумме 233 гола за клуб и сборную.