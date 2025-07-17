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Василий Казарцев назначен главным судьёй на матч «Спартака» с «Динамо» Мх в 1-м туре РПЛ

Василий Казарцев назначен главным судьёй на матч «Спартака» с «Динамо» Мх в 1-м туре РПЛ
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Арбитр Василий Казарцев выступит в качестве главного судьи матча 1-го тура чемпионата России сезона-2025/2026 между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», который состоится в субботу, 19 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Ранее Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) представил рейтинг судей в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором Василий Казарцев занял 10-е место.

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