«Надо отсеивать то, что нам не нужно». Экс-игрок сборной России Семёнов — о лимите

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался за сокращение количества легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Я голосую за ужесточение лимита, чтобы больше россиян играли в клубах РПЛ. В наше время надо это делать, ведь приезжают очень много слабых игроков из-за границы. На них лишь зарабатывают агенты и спортивные директора некоторых клубов. Это нужно искоренять. Мы понимаем, в какое время мы живём — нужно больше российских игроков. Надо отсеивать то, что нам не нужно», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Лимит на легионеров запрещает клубам РПЛ иметь в заявке на сезон больше 13 иностранцев, а также одновременно выпускать на поле более восьми из них. Легионерами при этом не считаются футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.