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Тер Штеген может пропустить четыре месяца из-за операции на спине — Sport.es

Тер Штеген может пропустить четыре месяца из-за операции на спине — Sport.es
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обдумывает вариант с проведением операции на спине, в которой он чувствует серьёзный дискомфорт. 33-летний голкипер может пропустить до четырёх месяцев. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, маловероятно, что немецкий футболист отправится вместе с командой в турне по Азии. Последние несколько дней он работал в тренажёрном зале, пытаясь восстановиться, но на текущий момент подобный подход не показал своей эффективности.

Подчёркивается, что травма тер Штегена препятствует его потенциальному уходу из «Барселоны» летом. При этом вратарь может начать искать новую команду грядущей зимой, чтобы занять место основного голкипера сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

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