Быстров не исключил, что вновь поработает с Кержаковым в одном тренерском штабе

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос, будет ли он снова работать с экс-одноклубником Александром Кержаковым.

«Поработаем ли мы ещё с Кержаковым в одном тренерском штабе? Вполне возможно», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, бывший футболист сине-бело-голубых тренировал вместе с Кержаковым в юношеской сборной России. Экс-нападающий возглавлял сборную России U17 c 2018 по 2020 год, после чего успел поработать в «Пари НН», «Томи», «Спартаке» из Суботицы, «Кайрате» и кипрской «Кармиотиссе».