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Сёмин предположил, какие клубы РПЛ могут претендовать на чемпионство

Сёмин предположил, какие клубы РПЛ могут претендовать на чемпионство
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился предположениями о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«На мой взгляд, есть шесть команд, которые могу претендовать на чемпионское звание, как это было в прошлом году. Первая шестёрка может претендовать. Всё зависит от того, как пройдёт работа в клубе, как тренеры проведут свою работу с командой, выйдут ли игроки на свой высокий уровень, у кого будет меньше провальных периодов. Тот и станет чемпионом!

Я бы не ограничивался двумя-тремя командами. Я бы ограничивался шестёркой. Каждая из шести команд по своему бюджету, организации, значению и игрокам может стать чемпионом. Всё должно быть интересно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар», набравший в 30 турах 67 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», а тройку замкнул московский ЦСКА. На местах с четвёртого по шестое расположились московские «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

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