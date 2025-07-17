Два футболиста не сыграют в 1-м туре РПЛ из-за дисквалификаций минувшего сезона

Защитник «Ростова» Умар Сако и атакующий полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура не смогут принять участия в матчах своих команд в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций, полученных в минувшем розыгрыше турнира. Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.

В минувшем сезоне Касинтура выступал в составе махачкалинского «Динамо» и получил красную карточку в 30-м туре РПЛ с «Ростовом» (1:1). Сако также был удалён в этой встрече.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Рубином». Матч состоится в воскресенье, 20 июля. «Ростов» встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в тот же день.

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