Два футболиста не сыграют в 1-м туре РПЛ из-за дисквалификаций минувшего сезона
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Защитник «Ростова» Умар Сако и атакующий полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура не смогут принять участия в матчах своих команд в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги из-за дисквалификаций, полученных в минувшем розыгрыше турнира. Об этом информирует телеграм-канал РПЛ.
В минувшем сезоне Касинтура выступал в составе махачкалинского «Динамо» и получил красную карточку в 30-м туре РПЛ с «Ростовом» (1:1). Сако также был удалён в этой встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 45' 1:1 Комаров – 73'
Удаления: Касинтура – 62' / Сако – 86'
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Рубином». Матч состоится в воскресенье, 20 июля. «Ростов» встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в тот же день.
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