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Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы среди женщин 17 июля

Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы среди женщин 17 июля
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Сегодня, 17 июля, состоялся матч четвертьфинала плей-офф 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвовали 16 национальных команд, разделённых на четыре группы, по два лучших коллектива каждой группы вышли в плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 17 июля:

1/4 финала. Швеция — Англия — 2:2 (2:3 пен.).

Таким образом, в полуфинале турнира Англия сыграет с Италией.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

Календарь женского чемпионата Европы 2025 года
Турнирная таблица женского чемпионата Европы 2025 года
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