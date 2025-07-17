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Маркиньос ответил на вопрос о будущем Барко в «Спартаке»

Маркиньос ответил на вопрос о будущем Барко в «Спартаке»
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Нападающий «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос о будущем атакующего полузащитника Эсекьеля Барко в стане красно-белых. Ранее появилась информация об активном интересе к аргентинскому футболисту со стороны «Фламенго».

«Конечно, мы прекрасно общаемся с Барко. Я не очень люблю говорить о вещах, которые не относятся ко мне, а относятся к другим футболистам. Тем не менее каждый игрок сейчас сосредоточен на том, чтобы играть за «Спартак» и провести этот сезон как можно лучше», — сказал Маркиньос в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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