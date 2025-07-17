Нападающий Матейич перешла в «Зенит», ранее она тренировалась с «Баварией»

ЖФК «Зенит» объявил о трансфере нападающего Нины Матейич из сербской «Црвены Звезды». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, в своём новом клубе Матейич будет выступать под 99-м номером.

В минувшем розыгрыше чемпионата Сербии на счету 20-летнего форварда 35 забитых мячей в 20 проведённых матчах в составе «Црвены Звезды». Отмечается, что в юности Матейич тренировалась с мюнхенской «Баварией», но не смогла заключить контракт из-за запрета на трансферы несовершеннолетних игроков.

«Сине-бело-голубые приветствуют Нину и желают ей множества побед в составе женской команды!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».