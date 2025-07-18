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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 17 июля

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 17 июля
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В четверг, 17 июля, состоялись восемь ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Лиги Европы УЕФА 17 июля:

«Целе» (Словения) — «Сабах» (Азербайджан) — 3:3 (6:5);
«Партизан» (Сербия) — АЕК Ларнака (Кипр) — 2:1 (2:2, 5:6 пен.);
«Приштина» (Косово) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1 (2:5);
«ЧФР Клуж» (Румыния) — «Пакш» (Венгрия) — 3:0 (3:0);
«Хапоэль Б-Ш» (Израиль) — «Левски» (Болгария) — 1:1 (1:1, 3:1 пен.);
«Ильвес» (Финляндия) — Шахтёр» (Украина) — 0:0 (0:6);
«Хеккен» (Швеция) — «Спартак Тр» (Словакия) — 2:2 (3:2);
«Актобе» (Казахстан) — «Легия» (Польша) — 0:1 (0:2).

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший в решающем матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

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