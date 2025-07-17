Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Ямаля отреагировал на критику сына за вечеринку с артистами с карликовостью

Отец Ямаля отреагировал на критику сына за вечеринку с артистами с карликовостью
Аудио-версия:
Комментарии

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался о критике в адрес своего сына за приглашение на вечеринку в честь своего 18-летия артистов с карликовостью в целях развлечения.

«Я не слушаю критику, а прислушиваюсь к себе. И моё мнение таково, что мой сын делает всё правильно, вот и всё. Дело в том, что люди вместо того, чтобы видеть то, что происходит рядом с ними, смотрят на других и умирают от зависти. Это их проблема.

Он молодой парень. Люди должны понимать, что Ламину только что исполнилось 18 лет. Он также имеет право наслаждаться жизнью. Все мы понимаем, что Ламин — профессиональный спортсмен. Но как бы вы ни хотели, он такой же ребёнок, как и все остальные. Он такой же, как его ровесники, у него есть друзья, у него заботливые родители», — приводит слова Насрауи Mundo Deportivo.

Ламин Ямаль Подробнее
Материалы по теме
Артисты с карликовостью с вечеринки Ямаля впервые высказались об участии в мероприятии

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android