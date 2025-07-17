Отец Ямаля отреагировал на критику сына за вечеринку с артистами с карликовостью

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался о критике в адрес своего сына за приглашение на вечеринку в честь своего 18-летия артистов с карликовостью в целях развлечения.

«Я не слушаю критику, а прислушиваюсь к себе. И моё мнение таково, что мой сын делает всё правильно, вот и всё. Дело в том, что люди вместо того, чтобы видеть то, что происходит рядом с ними, смотрят на других и умирают от зависти. Это их проблема.

Он молодой парень. Люди должны понимать, что Ламину только что исполнилось 18 лет. Он также имеет право наслаждаться жизнью. Все мы понимаем, что Ламин — профессиональный спортсмен. Но как бы вы ни хотели, он такой же ребёнок, как и все остальные. Он такой же, как его ровесники, у него есть друзья, у него заботливые родители», — приводит слова Насрауи Mundo Deportivo.

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Чем уникален Ламин Ямаль: