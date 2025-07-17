Быстров рассказал, как Аршавин предупредил его об опасном пункте в контракте с «Зенитом»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров вспомнил, как экс-одноклубник Андрей Аршавин подсказал ему о важном подпункте в контракте с сине-бело-голубыми.

«Аршавин — уникум российского футбола. Он — мой друг. Даже когда ему было тяжело, он на поле делал неимоверные вещи. Я с Аршавиным с 16 лет вместе, как только попал в дубль. Он один из немногих, кто помогал советом и говорил, как себя вести при подписании контракта.

Внизу контракта была маленькая точечка, где было написано: «игрок, не сыгравший 70% матчей, не получает эти деньги». То есть автоматически этот контракт превращался в липу. С этим пунктом надо было реально играть всё. Тогда клубы такие фишки делали, что если у тебя 60% матчей сыграно, то тебя могли и не ставить специально. Аршавин настоятельно рекомендовал смотреть на этот подпунктик. Сказал, где он находится и где чётко его искать. Это был единственный пункт, который меня интересовал. Остальные я даже не читал. Так было в «Зените».

Наверное, Аршавин чувствовал, что сильнее всех и помогал. От других молодых не добьёшься никакой поддержки, каждый сам за себя, это всё-таки конкуренция за место в основном составе», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».