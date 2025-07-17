Челестини поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ

Новый главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», а также высказался о возвращении команды в РПЛ после вылета в Лигу Пари по итогам прошлого сезона. Игра пройдёт в понедельник, 21 июля.

— «Оренбург», с которым ЦСКА сыграет в 1-м туре чемпионата, нежданно-негаданно вернулся в РПЛ через полтора месяца после вылета. Что вы знаете о сопернике и об условиях, в которых пройдёт матч?

— Мы готовимся, собираем информацию. Ситуация необычная, команда вылетела, но осталась в РПЛ, поскольку исключили другой клуб. Но такое время от времени происходит – в той же Италии, например. Совсем недавно «Брешия» была лишена профессионального статуса. Можно вспомнить скандал с «Ювентусом», которому пришлось провести сезон в Серии Б.

— Нет опасений, что армейцы могут недооценить соперника, оказавшегося в такой ситуации? Оренбуржцы большую часть межсезонья готовились к выступлению в Первой лиге, а сейчас пытаются оперативно укрепить состав для игры в РПЛ.

— Это будет серьёзная проверка для нашей команды. Мы не имеем права расслабляться и должны быть готовыми к матчу на 100 процентов. За пренебрежительное отношение к сопернику футбол наказывает, однако за время работы здесь игроки не давали ни малейшего повода усомниться в своем высоком профессионализме. Ко всем матчам, в том числе и на сборах, они были полностью готовы. Надеюсь, команда сможет успешно пройти этот тест, — приводит слова Челестини Bobsoccer.

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА 20 июня 2025 года. Ранее швейцарский специалист возглавлял «Базель», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии. «Оренбург» вылетел из РПЛ, финишировав на 15-м месте в минувшем сезоне, но был возвращён в элитный дивизион решением РФС после отстранения московского «Торпедо».