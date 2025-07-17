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Быстров: после работы с такими игроками, как Данни, было намного проще играть с Роналду

Быстров: после работы с такими игроками, как Данни, было намного проще играть с Роналду
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров высказался об игре экс-одноклубника Мигела Данни. Футболисты дважды вместе становились чемпионами России в составе сине-бело-голубых.

«Данни был одним из немногих иностранцев, который сразу был в порядке, когда пришёл. Работа ног, которую мы никогда не видели. Когда с тобой такие мастера тренируются, то тебе тоже приходится всё делать быстрее. Мы не привыкшие работать на таких скоростях, но, когда ты видишь у человека 10 финтов за секунду, ты понимаешь, что надо также пытаться. У нас не было такой пластики, как у португальцев, бразильцев, но всё равно мы к этому стремились, конкурировали с ними. После совместной работы с такими игроками, как Данни, было намного проще играть потом и с Роналду, и с Неймаром», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

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