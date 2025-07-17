Игрок «Спартака» Заболотный ответил, будет ли он отмечать голы «Зениту» и ЦСКА

Новоиспечённый нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный рассказал, что не думал, будет ли праздновать в случае, если забьёт гол в ворота «Зенита» и ЦСКА, за которые он играл раньше.

«Не думал об этом, важнее подготовка к сезону. Конечно, есть некоторые более принципиальные матчи, однако я думаю, что нам, как большому клубу, стоит сконцентрироваться на длинном чемпионате, заработать как можно больше очков и побеждать», — сказал Заболотный в эфире шоу «Спартак Life».

Заболотный является выпускником академии ЦСКА. В 2013 году нападающий покинул стан красно-синих, но вернулся в команду летом 2021 года. За основную команду армейцев он забил 22 гола в 104 матчах во всех турнирах. В составе «Зенита» Заболотный выступал с 2018 по 2019 год. Форвард принял участие в 44 матчах во всех соревнованиях, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

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