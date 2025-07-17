Быстров — о португальцах в «Динамо»: мы этих клоунов «возили», они чуть не вылетели

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Быстров рассказал об уровне португальских футболистов, игравших в «Динамо» в середине 2000-х. Россиянин выделил среди тех игроков хавбека Мигела Данни, который затем выступал за сине-бело-голубых.

«Данни же приехал сначала в «Динамо» с другими португальцами. Мы этих клоунов «возили», они чуть не вылетели. Их напокупали, а толку никакого не было. Данни всё равно выделялся из всех этих португальцев. В итоге они ********* и уехали, потому что никак себя не проявили, кроме Данни», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».