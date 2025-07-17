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«Отличная новость для всего грузинского футбола». Саньоль — о Мамардашвили в «Ливерпуле»

«Отличная новость для всего грузинского футбола». Саньоль — о Мамардашвили в «Ливерпуле»
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Экс-защитник сборной Франции и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о переходе грузинского голкипера Георгия Мамардашвили в английский «Ливерпуль».

«Это очень важная и позитивная новость для грузинского футбола и для его развития. Стране нужны игроки, которые будут выступать в топ-лигах и топ-клубах. И, конечно, когда лучший вратарь переходит в «Ливерпуль» — это потрясающая и очень позитивная новость не только для Георгия, но и для всего грузинского футбола. Я надеюсь, что это будет не просто пример, а цель для многих грузинских футболистов: упорно трудиться, чтобы достичь такого же результата», — приводит слова Саньоля официальный сайт «Ливерпуля».

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили перебрался в «Ливерпуль» из «Валенсии» летом 2024 года, но на весь сезон-2024/2025 был оставлен в аренде в своём прежнем клубе. Текущим летом вратарь присоединился к чемпионам Англии.

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