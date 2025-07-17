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«Манчестер Юнайтед» повысил предложение до £ 70 млн за трансфер Мбемо — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» повысил предложение до £ 70 млн за трансфер Мбемо — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» активизировал усилия по подписанию контракта с нападающим Брайаном Мбемо, сделав «Брентфорду» улучшенное предложение по трансферу 25-летнего футболиста. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, последнее предложение «красных дьяволов» составляет £ 65 млн — в качестве фиксированной суммы и ещё £ 5 млн — в виде бонусов.

Ранее «Брентфорд» отказался продавать Мбемо в «Манчестер Юнайтед» за £ 45+10 млн и за £ 55+7,5 млн.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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