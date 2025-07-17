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Быстров — о Петржеле: в Москве не было ни одного поражения, когда мы ходили в казино

Быстров — о Петржеле: в Москве не было ни одного поражения, когда мы ходили в казино
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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров вспомнил период игры за клуб из Санкт-Петербурга, когда главным тренером сине-бело-голубых был Властимил Петржела.

«С Петржелой ходили в казино на заездах перед матчами в Москве. Жили в гостинице «Орлёнок», и внизу было казино. Он вообще не умел играть. Только мешался нам. Но было хорошо, он заставит всё поле на рулетке заранее, и там, где он не поставил, по чуть-чуть добавляешь и точно попадаешь. Я ждал, пока он поставит, чтобы поставить в другую сторону. Он ставил $ 1000 в то время, а я возьму $ 100 и расставлю по $ 5. После ужина можно было до 23:00 находиться где хочешь, и все ходили в это место.

У нас за все эти выездные матчи в Москве не было ни одного поражения, когда мы ходили в казино. Потом руководство узнало и запретило это делать, хотя никто и не скрывал. Первый же раз, когда нам запретили ходить в казино, случилось первое поражение», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

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