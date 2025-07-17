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«Спартак» сделал запрос по защитнику из клуба МЛС — Ольсен

«Спартак» сделал запрос по защитнику из клуба МЛС — Ольсен
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«Спартак» и «Андерлехт» сделали запрос по правому защитнику «Портленд Тимберс» из МЛС и сборной Колумбии Хуану Москере. Об этом сообщает журналист Мариано Ольсен в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему футболисту со стороны санкт-петербургского «Зенита».

Москера выступает в составе «Портленд Тимберс» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

За сборную Колумбии Москера провёл три матча.

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