Главный тренер сборной Грузии Саньоль дал характеристику новичку «Ливерпуля» Мамардашвили

Французский главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о своём подопечном Георгии Мамардашвили, который текущим летом присоединился к английскому «Ливерпулю». Ранее голкипер защищал цвета испанской «Валенсии».

«За последние три года он значительно вырос – не только как футболист, но и как человек. Он стал очень важным игроком не только на поле, но и для команды. Сейчас он явно один из наших лидеров. Я бы отметил то лидерство, которое он демонстрирует с нами, и я уверен, что он сможет повторить это же в «Ливерпуле».

Он, безусловно, вратарь, который поможет вам заработать много очков в сезоне. Он высокий, но в то же время очень быстрый. Когда речь заходит о его потенциале, на мой взгляд, на данный момент он один из лучших в мире. Он также знает, как вселить уверенность в других, потому что он очень спокойный человек», — приводит слова Саньоля официальный сайт «Ливерпуля».

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили перебрался в «Ливерпуль» из «Валенсии» летом 2024 года, но на весь сезон-2024/2025 был оставлен в аренде в своём прежнем клубе. Текущим летом вратарь присоединился к чемпионам Англии.