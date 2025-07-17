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Быстров — о переходе в «Спартак»: я сказал — идите нафиг

Быстров — о переходе в «Спартак»: я сказал — идите нафиг
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Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о своём трансфере в состав красно-белых в 2005 году.

«Я был молодой, амбициозный. Мне сказали, что я не нужен в «Зените», а я сказал — идите нафиг. Кто меня хотел купить, тот купил», — сказал экс-футболист в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, российский крайний полузащитник и воспитанник «Зенита» в 2005 году подписал со «Спартаком» контракт на четыре года, перейдя за € 4 млн. За красно-белых Быстров провёл 137 матчей во всех турнирах и забил 18 голов, после чего вернулся в Санкт-Петербург.

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