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«Манчестер Сити» объявил о подписании нового полузащитника

«Манчестер Сити» объявил о подписании нового полузащитника
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Сверре Нюпана из норвежского клуба «Русенборг». 18-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

«Я невероятно счастлив и горд тем, что перешёл в «Манчестер Сити». Любой молодой футболист мечтает стать частью этого клуба и присоединиться к команде талантов мирового уровня.

Я ещё очень молод, и мне есть чему учиться, но возможность тренироваться под руководством Пепа Гвардиолы, лучшего тренера в мире, поможет мне прогрессировать.

Между Норвегией и «Манчестер Сити» уже существует особая связь благодаря Эрлингу Холанду и Оскару Бобу. Очень горжусь тем, что стал ещё одним норвежским игроком, присоединившимся к клубу», — сказал Нюпан пресс-службе «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Нюпан принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

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