Алексей Мелёшин возглавил «Спартак-2»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелёшин занял должность главного тренера второй команды красно-белых. Об этом информирует пресс-служба московского клуба на официальном сайте.

Подчёркивается, что специалист уже приступил к работе со «Спартаком-2». В штаб Мелёшина вошли тренер Дмитрий Ратников и тренер по физподготовке Артём Веселов.

До перехода в «Спартак-2» Мелёшин возглавлял команду 2008 года рождения, с которой в сезоне-2024 взял серебряные медали ЮФЛ-2. В сезоне-2016/2017 специалист выиграл молодёжное первенство в качестве ассистента главного тренера.

«Поздравляем Алексея Владиславовича с назначением и желаем успехов в работе с подрастающим поколением красно-белых!» — написано в заявлении «Спартака».

Материалы по теме «Спартак» сделал запрос по защитнику из клуба МЛС — Ольсен

Как появился «Спартак»: