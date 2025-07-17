Садулаев, которым интересовались топ-клубы РПЛ, отказался от 10-го номера в «Ахмате»

Вингер грозненского «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев сменил игровой номер. Об этом пресс-служба грозненцев сообщила в телеграм-канале «Ахмата». Ранее футболисту принадлежал 10-й номер в команде.

Сообщается, что с нового сезона Лечи Садулаев будет выступать под номером семь. Напомним, ранее интерес к Садулаеву приписывали топ-клубам Российской Премьер-Лиги. По данным СМИ, в услугах игрока национальной команды были заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».

В минувшем сезоне Садулаев принял участие в 28 матчах РПЛ. На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи. В сборной России 25-летний игрок забил один гол и трижды ассистировал партнёрам в восьми встречах.