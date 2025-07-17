Владимир Быстров рассказал, что Андрей Аршавин мог перейти в «Спартак» вместе с ним

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что вместе с ним в столичный клуб мог перейти экс-одноклубник Андрей Аршавин.

«Аршавин тоже мог перейти в «Спартак». Андрея хотели, а нас с Денисовым как балласт думали прицепить. Могли все втроём там оказаться. Но Червиченко сказал, что 5 млн за троих — это много. Видите, как одно решение меняет судьбу клуба. Где-то со знаком плюс, где-то со знаком минус», — сказал Быстров в новом выпуске на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Напомним, Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 год, после чего перешёл в лондонский «Арсенал».