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«Атлетико» объявил о подписании полузащитника Тьяго Альмады

«Атлетико» объявил о подписании полузащитника Тьяго Альмады
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Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Тьяго Альмадой, ранее выступавшим в составе «Ботафого». Трудовое соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Ранее издание Record сообщило, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал «Ботафого» € 35 млн за Альмаду.

Полузащитник являлся игроком бразильского клуба с лета 2024 года. Зимой 2025 года Альмада перешёл в «Лион» на правах аренды. За этот период он забил два гола и сделал пять результативных передач в 20 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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