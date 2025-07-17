«Шахтёр» сыграл вничью с «Ильвесом» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА — 2025/2026 между клубом «Ильвес» из Финляндии и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Таммелан» (Тампере, Финляндия). Встреча завершилась безголевой ничьей, итоговый счёт 0:0.

Напомним, первый матч между командами проходил на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Команды играли в четверг, 10 июля. Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Таким образом, «Шахтёр» одержал уверенную победу по сумме двух встреч и квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Ильвес» завершил выступления в еврокубках-2025/2026.