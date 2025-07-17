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Ильвес — Шахтёр, результат матча 17 июля 2025, счёт 0:0, Квалификация Лиги Европы

«Шахтёр» сыграл вничью с «Ильвесом» и вышел в следующий раунд Лиги Европы
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА — 2025/2026 между клубом «Ильвес» из Финляндии и украинским «Шахтёром». Команды играли на стадионе «Таммелан» (Тампере, Финляндия). Встреча завершилась безголевой ничьей, итоговый счёт 0:0.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Ильвес
Тампере, Финляндия
Окончен
0 : 0
Шахтёр
Украина

Напомним, первый матч между командами проходил на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Команды играли в четверг, 10 июля. Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Таким образом, «Шахтёр» одержал уверенную победу по сумме двух встреч и квалифицировался во второй отборочный раунд Лиги Европы. «Ильвес» завершил выступления в еврокубках-2025/2026.

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Турнирная сетка Лиги Европы УЕФА
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