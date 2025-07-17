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Казахстанский «Актобе» проиграл «Легии» и покинул Лигу Европы

Казахстанский «Актобе» проиграл «Легии» и покинул Лигу Европы
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались казахстанский «Актобе» и польская «Легия». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Актобе. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Окончен
0 : 1
Легия
Варшава, Польша
0:1 Элитим – 90+1'    

На 90+1-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Легии» Хуэрхен Элитим.

В первой игре польская команда одержала победу со счётом 1:0. Таким образом, «Легия» прошла во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В свою очередь, казахстанский клуб сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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