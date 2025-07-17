Диогу Жота введён в Зал славы «Вулверхэмптона»

Бывший нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота введён в Зал славы клуба, о чём информирует официальный сайт «волков».

«Диогу Жота был включён в Зал славы «Вулверхэмптона» в знак признания его выдающихся достижений в клубе и того глубокого влияния, которое его уход оказал на футбольный мир», — написано в заявлении «Вулверхэмптона».

В начале июля Жота погиб в ДТП, произошедшем на западе Испании, в провинции Самора. Вместе с нападающим в автомобиле также находился его брат Андре Силва, также являвшийся профессиональным футболистом.

Жота выступал в составе «Вулверхэмптона» с 2017 по 2020 год. За этот период он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 19 результативными передачами.

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