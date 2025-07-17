ПСВ объявил о трансфере экс-форварда сборной Франции

Французский нападающий Алассан Плеа перешёл в ПСВ из мёнхенгладбахской «Боруссии». О трансфере 32-летнего игрока пресс-служба нидерландцев сообщила на официальном сайте команды. Футболист подписал со своим новым клубом контракт до лета 2028 года.

В составе «Боруссии» Мёнхенгладбах Плеа выступал с июля 2018 года. Немецкий клуб заплатил «Ницце» за его переход € 23 млн. На счету форварда 209 матчей в чемпионате Германии, в которых он отметился 58 голами и 43 результативными передачами.

Фото: ПСВ

По данным СМИ, сумма трансфера Плеа в ПСВ составила € 3 млн. За новый клуб нападающий будет играть под 14-м номером. Напомним, на счету Плеа один товарищеский матч в составе сборной Франции — в ноябре 2018 года с Уругваем (1:0).