Леау одним предложением ответил на критику со стороны Кассано

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) отреагировал на критические слова бывшего футболиста «россонери» Антонио Кассано. Португальский вингер добавил к себе на страницу цитату Кассано, сказавшего, что Леау выглядит как футболист, выходящий на поле с целью впечатлить девушек, а не побеждать в матчах.

Леау ответил на это следующее: «Он любит меня так сильно». При этом нападающий сопроводил сообщение тремя плачущими эмодзи.

Кассано играл за «Милан» с 2011 по 2012 год. Он забил восемь голов и сделал 18 ассистов в 40 матчах во всех турнирах. Леау выступает в составе «россонери» с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 260 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 70 голами и 62 результативными передачами.

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