В Рио-де-Жанейро представили восковую фигуру Винисиуса

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сфотографировался с собственной восковой фигурой, которая была представлена в Рио-де-Жанейро. Сообщается, что данная фигура станет новым экспонатом в музее мадам Тюссо.

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

Фото: Из личного архива Винисиуса Жуниора

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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