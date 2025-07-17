Полузащитник ЦСКА Кисляк высказался о сорвавшемся трансфере в «Фенербахче»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился эмоциями от несостоявшегося трансфера в «Фенербахче». Напомним, московский клуб не устроило финансовое предложение команды Жозе Моуринью.

– Мне, безусловно, приятно. «Фенербахче» – хороший европейский клуб. Это значит, что я иду в правильном направлении. Что надо прогрессировать и не останавливаться. И тогда больше топовых клубов обратят на меня внимание.

– У тебя был разговор с боссами ЦСКА?

– Лично не разговаривал – всё через агента. Уважаю решение ЦСКА. Если клуб не устроило предложение, я это принимаю. ЦСКА воспитал меня, дал шанс, здесь я заиграл. Без ЦСКА всего этого не было бы. Я счастлив в клубе и готов играть дальше, — приводит слова Кисляка Sports.ru.