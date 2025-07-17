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Семшов: «Краснодар» может выиграть РПЛ несколько раз подряд, но до «Зенита» ему далеко

Семшов: «Краснодар» может выиграть РПЛ несколько раз подряд, но до «Зенита» ему далеко
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о шансах «Краснодара» на защиту титула лучшей команды Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Краснодар» может выиграть чемпионат несколько раз подряд, но «Зенит» делал это шесть раз подряд! Так что до «династии» как у питерцев «Краснодару» ещё очень далеко. Но повторить успех прошлого сезона было бы впечатляюще. Мы не зря говорим, что выиграть чемпионат может каждый, а закрепить успех — далеко не все», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

«Краснодар» впервые в клубной истории стал победителем РПЛ в сезоне-2024/2025, прервав серию из пяти чемпионств сине-бело-голубых. «Быки» набрали 67 очков в 30 турах, опередив «Зенит» на одно очко.

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