Семшов: «Краснодар» может выиграть РПЛ несколько раз подряд, но до «Зенита» ему далеко

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о шансах «Краснодара» на защиту титула лучшей команды Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.

«Краснодар» может выиграть чемпионат несколько раз подряд, но «Зенит» делал это шесть раз подряд! Так что до «династии» как у питерцев «Краснодару» ещё очень далеко. Но повторить успех прошлого сезона было бы впечатляюще. Мы не зря говорим, что выиграть чемпионат может каждый, а закрепить успех — далеко не все», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

«Краснодар» впервые в клубной истории стал победителем РПЛ в сезоне-2024/2025, прервав серию из пяти чемпионств сине-бело-голубых. «Быки» набрали 67 очков в 30 турах, опередив «Зенит» на одно очко.