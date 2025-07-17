Экс-игрок «Локо» выбил «Сабах» из ЛЕ. Клуб отыграл отставание в два мяча по сумме встреч

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались словенский «Целе» и азербайджанский «Сабах». Игра проходила на стадионе «З'дежеле» в городе Целе. Матч закончился в дополнительное время со счётом 3:3.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник азербайджанцев Джой-Лэнс Миккельс. Через девять минут нападающий хозяев Франко Ковачевич забил гол с пенальти. На 49-й минуте словенский клуб вывел вперёд Дамьян Вуклишевич, тем самым доведя преимущество своей команды до двух мячей по сумме встреч. После чего Миккельс оформил хет-трик, отличившись на 63-й и 66-й минутах. В дополнительное время на 108-й минуте финальный гол забил бывший игрок московского «Локомотива» Никита Иосифов.

В первой игре «Целе» одержал победу со счётом 3:2. Таким образом, словенская команда прошла во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В свою очередь, «Сабах» сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша «шпоры» победили «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.