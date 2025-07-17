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Полузащитник ЦСКА Мухин близок к переходу в «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Мухин близок к переходу в «Сочи»
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин близок к переходу в «Сочи». Это будет аренда с опцией выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Российский футболист выступает за ЦСКА с июля 2021 года. Прошедший сезон игрок практически полностью пропустил из-за травмы, проведя один официальный матч. Всего в составе красно-синих Мухин принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Ранее Sport24 сообщил, что «Сочи» включился в борьбу за полузащитника Мухина.

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