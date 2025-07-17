«Сейчас моя цель — попробовать себя в Европе». Игрок ЦСКА Кисляк — о планах

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своих карьерных целях. Игрок армейцев считает, что нужно ставить перед собой максимальные цели.

«Футбольная карьера – одна. И она короткая. Надо выжать из неё всё. Многие останавливаются, достигнув уровня РПЛ. Есть деньги, ты дома, всё хорошо. Это неправильно – надо ставить максимальные цели. Конечно, попасть в РПЛ – тоже большой путь. Далеко не всем удаётся там заиграть и остаться надолго. Есть особенные случаи – как у Игоря Акинфеева. Всю жизнь на таком высоком уровне – это тоже очень-очень топ.

Но сейчас моя цель – попробовать в Европе. В топовом чемпионате в топовом клубе», — приводит слова Кисляка Sports.ru.