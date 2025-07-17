Семшов ответил, может ли пойти на пользу «Зениту» упущенное чемпионство в прошлом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов ответил на вопрос, могут ли упущенные в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги золотые медали дополнительно мотивировать сине-бело-голубых в новом сезоне.

— Лусиано сказал, что им нужно начинать новый чемпионат так, будто бы каждая игра — это финал. Мы и в прошлом, и позапрошлом сезоне видели, что «Зенит» слишком спокойно начинал. Думали: «Если что — догоним». Но в том футбольном году догнать не смогли. Теперь и руководители клуба, и тренерский штаб, и сами футболисты с первых туров захотят взять бремя лидерства в свои руки и никому не отдавать.

— То есть второе место в прошлом сезоне может пойти на руку сине-бело-голубым?

— Сейчас всё будет зависеть только от них. Немаловажно и то, кем в итоге питерцы укрепятся. Жерсона купили, но пока непонятная ситуация с Венделом, — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России в сезоне-2024/2025, опередив «Зенит» на одно очко. Текущим летом к санкт-петербургскому клубу присоединился бразильский полузащитник Жерсон, за трансфер которого «Фламенго» получил € 25 млн. Его соотечественник Вендел пропустил предсезонные сборы сине-бело-голубых после срыва трансфера в «Ботафого».