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Игрок ЦСКА Кисляк рассказал, какой аспект игры ему помог улучшить экс-одноклубник Пьянич

Игрок ЦСКА Кисляк рассказал, какой аспект игры ему помог улучшить экс-одноклубник Пьянич
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, отвечая на вопрос, какие футбольные навыки ему стоит улучшить, рассказал, в чём ему подсказывал экс-игрок армейцев, а также «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич.

«Люблю исправлять то, что у меня не получалось. Если что-то не умел или не пробовал, испытываю удовольствие, когда осваиваю навык. Или когда мне указали на ошибку, и я её в игре исправил.

Например, я редко продвигал мяч в ногах между линиями и заходил в свободные зоны – больше нацеливался на пас. И сам понимал, что это проблема, и Миралем Пьянич с этим подсказывал. И вот в матче с «Зенитом» я протащил мяч и забил. Получил удовольствие. Даже не от самого гола, а от прохода. Конечно, мне ещё есть куда расти в этом компоненте, но можно засчитать за первые шаги», — приводит слова Кисляка Sports.ru.

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