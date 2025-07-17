Три клуба АПЛ претендуют на переход Алехандро Гарначо — Daily Mail

«Астон Вилла» присоединилась к числу команд, заинтересованных в подписании крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, помимо бирмингемского клуба, за 21-летним футболистом также следят «Челси» и «Тоттенхэм». Сообщалось об интересе к Гарначо со стороны мадридского «Атлетико», однако сам нападающий хочет остаться в чемпионате Англии.

Ранее манкунианцы оценивали Гарначо в £ 70 млн (€ 81 млн), однако маловероятно, что клубы будут готовы предложить такую сумму сейчас, учитывая конфликт футболиста с «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне вингер принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: