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Саудовцы готовы заплатить € 350 млн «Реалу» за переход Винисиуса — talkSPORT

Саудовцы готовы заплатить € 350 млн «Реалу» за переход Винисиуса — talkSPORT
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Саудовские инвесторы могут сделать рекордное предложение в истории футбола за переход крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, саудовцев обнадёжило, что бразильский вингер не продлил контракт со «сливочными» до открытия летнего трансферного окна. Они понимают, что отсутствие прогресса в переговорах о новом трудовом соглашении не означает, что оно не будет подписано в ближайшее время. Однако саудовские инвесторы готовы предложить «Королевскому клубу» € 350 млн за переход Винисиуса.

На текущий момент самым дорогим переходом в истории футбола является трансфер нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за € 222 млн.

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 170 млн.

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