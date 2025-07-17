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«Шинник» арендовал на сезон голкипера «Рубина»

«Шинник» арендовал на сезон голкипера «Рубина»
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Голкипер казанского «Рубина» Артём Исмагилов продолжит карьеру в ярославском «Шиннике». 21-летний вратарь присоединился к своей новой команде на условиях аренды. Как сообщает пресс-служба «Шинника» на официальном сайте команды, срок аренды составит один год.

Исмагилов является воспитанником «Рубина». Ранее вратарь уже уходил из казанской команды в аренду: в «Зенит-Ижевск», «Амкар» Пермь и «Калугу». В минувшем сезоне на счету голкипера 17 матчей в Леон Второй лиге Дивизиона А, где он пропустил 16 мячей и провёл шесть «сухих» встреч.

Кроме того, на счету Артёма Исмагилова один матч и три пропущенных гола в Фонбет Кубке России — 2024/2025.

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