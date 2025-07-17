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«Всем жертвуешь — и просрать момент из-за безответственности». Кисляк — о звёздной болезни

«Всем жертвуешь — и просрать момент из-за безответственности». Кисляк — о звёздной болезни
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какие мысли помогают ему не поймать звёздную болезнь.

– От человека зависит. Нет такого, что ты думаешь: «Как сохранить себя?» Живёшь как жил. Мне кажется, это с детства закладывается: через воспитание родителей, окружение, твои занятия. Если человек скромный, то останется скромным навсегда. Деньги и слава его не сломают.

Ты идёшь к футбольным целям всю жизнь, всем жертвуешь – и просрать момент из-за какой-то безответственности, звёздной болезни… Как-то это вообще неправильно. Одно дело – травмы, от них никто не застрахован. Но когда люди просирают талант и достигнутые цели из-за соблазнов, ставят их выше… Зачем же ты тогда всю жизнь к этому шёл? Зачем жертвовал учёбой, свободным временем, прогулками? Я пропустил много важных событий – например, не был на выпускном. Старался навёрстывать в школе, но всё равно многое не успевал.

– У тебя золотая медаль.
– Да, но я мог получить больше [знаний], если бы не футбол. В последние два года практически не общался с друзьями. Не ходил гулять по вечерам – потому что утром тренировка. Можно, конечно, подумать: «Да ладно, это же всего одна тренировка, как-нибудь справлюсь». Но эта тренировка может решить твою судьбу.

Я считаю, что все всё видят. И все получают по заслугам. Рано или поздно всё вскроется. Даже если у человека сейчас идёт игра, но [параллельно] он занимается не теми вещами – не факт, что всё продолжится хорошо, — приводит слова Кисляка Sports.ru.

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