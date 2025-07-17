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«Суонси» объявил, что рэпер Снуп Догг стал совладельцем клуба

«Суонси» объявил, что рэпер Снуп Догг стал совладельцем клуба
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«Суонси Сити» на официальном сайте объявил, что популярный американский рэпер Снуп Догг стал новым совладельцем и инвестором клуба из Чемпионшипа.

«Моя любовь к футболу хорошо известна, но для меня особенно важно, что я становлюсь владельцем клуба «Суонси Сити». История клуба и района действительно тронули меня. Это гордый город и клуб рабочего класса. Недооценённый, но дающий отпор, как и я.

Горжусь тем, что являюсь частью «Суонси Сити». Я сделаю всё возможное, чтобы помочь клубу, и с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми болельщиками», — приводит слова артиста пресс-служба «лебедей».

По итогам минувшего сезона Чемпионшипа «Суонси Сити» занял 11-е место.

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