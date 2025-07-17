Семшов ответил, у какого клуба сильнейшая оборона в чемпионате России

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал сильнейшую оборону в Российской Премьер-Лиге, а также ответил, чего не хватает московскому ПФК ЦСКА для борьбы за чемпионство в сезоне-2025/2026.

«Я уже говорил про нападение. Но весной Гуарирапа, Койта, Мусаев и Глебов этот тезис опровергли, сыграли очень хорошо. Николич их менял «двойками», освежал. Но сейчас армейцам всё равно не хватает топового форварда. Такого, как Кордоба, Кассьерра, может быть. Если будет топовый нападающий, будет легче. А защита с Мойзесом, Дивеевым и Рошей у них и так самая сильная в чемпионате. Весной они показали, как могут бороться и вырывать победы. Для чемпионства это важно», — приводит слова Семшова «Комсомольская правда».

Главным тренером московского ЦСКА в минувшем сезоне был серб Марко Николич. Текущим летом его сменил швейцарский специалист Фабио Челестини. В первом же матче под руководством нового главного тренера красно-синие завоевали Суперкубок России — 2025, одолев «Краснодар» (1:0).