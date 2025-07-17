Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего игрока в мире на своей позиции

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился мнением о том, кого игрок армейцев считает лучшим опорным хавбеком в мире.

– Ты описывал, каким должен быть современный опорник в топ-клубах. Кто на твоей позиции восхищает?

– Всегда говорю про разных, потому что в разное время разные футболисты показывают лучшую форму. Когда-то называл Гравенберха из «Ливерпуля». Нравилось, как он продвигается с мячом в ногах. У него другие данные (отличающиеся от физических данных Матвея Кисляка. — Прим. «Чемпионата»): высокий, чуть больше времени на принятие решений, потому что может закрыть мяч большим корпусом. Я не такой высокий – у меня меньше времени.

Из-за этого сейчас больше смотрю на Педри – считаю его лучшим в мире. Он много смотрит вперёд, старается постоянно продвигать мяч. У современных опорников главное качество – продвижение в свободную зону. Есть зона – надо её поглощать.

Сейчас форму набрал де Йонг – он играет именно на позиции опорника. Когда «Байер» выиграл сезон, очень нравился Джака. Это снова о том, что многое зависит от формы команды. Без команды у тебя ничего не будет. Без команды ты никто, — приводит слова Кисляка Sports.ru.